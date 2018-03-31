الخضر لأقل من 20 سنة يُحققون فوز مُريح ضد تونس

الخضر لأقل من 20 سنة ضد تونس اليوم

حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الفوز بثلاثية لهدف وحيد أمسية اليوم السبت ضد نظيره التونسي في لقاء الذهاب.

من الدور الأول لتصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة المُقررة بالنيجر سنة 2019.

وسجل ثلاثية أشبال المُدرب “سليم سبع” كل من أدم زرقان في الدقيقة ال12 عن طريق ركلة جزاء.

إضافة إلى زروقي في الدقيقة ال39 ولاعب نسور قرطاج بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.

فيما جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة ال41 قبل لقاء العودة المُقرر بالعاصمة التونسية “تونس”.

وللتذكير فإن لقاء اليوم جرى بملعب 20 أوت بالعاصمة تحت أنظار رئيس الفاف خير الدين زطشي.