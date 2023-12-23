الخضر لـ”الفوتسال” يصطدمون بليبيا في تصفيات الـ”كان”

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة القدم، لـ “الفوتسال”، عن وقوع الخضر في مواجهة منتخب ليبيا.

وجرت قرعة تصفيات الطبعة الـ7 للـ”كان” اليوم السبت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وستلعب مباراة الذهاب في الأراضي الليبية، ما بين الـ 2 والـ 4 فيفري 2024، بينما يلعب الإياب بالجزائر، ما بين الـ 9 والـ 11 من ذات الشهر.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

ليبيا – الجزائر

ناميبيا – تنزانيا

الموزمبيق – زامبيا

غانا – كوت ديفوار

الكاميرون – موريتانيا