إعــــلانات
الرياضة

الخضر لكرة السلة يدشنون البطولة العربية بانتصار

بقلم محمد لمين صحراوي
الخضر لكرة السلة يدشنون البطولة العربية بانتصار
  • 26
  • 0

افتتح المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، مشواره في البطولة العربية الجارية وقائعها بملعب “القاهرة” المصرية، بانتصار على حساب نظيره الصومالي.

وشهدت المباراة تنافسا كبيرا بين المنتخبتين، قبل أن يحسمها رفقاء المتألق فيصل بلخوجة، لصالحهم بنتيجة 80 – 75.

وسيكون الخضر لكرة السلة، على موعد مع لعب ثاني لقاءاته في البطولة العربية بعد غد الجمعة أمام ليبيا، قبل اختتام دور المجموعات السبت المقبل بمواجهة موريتانيا.

للإشارة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/OrZYI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر