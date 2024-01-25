الخضر لكرة اليد على بعد خطوة من نهائي “الكان”

سيكون المنتخب الوطني لكرة اليد، على موعد جديد، اليوم الخميس، في منافسة كأس أمم إفريقيا مصر 2024.

عند مواجهته لمنافسه في الدور النصف النهائي، بقاعة ملعب القاهرة، منتخب الرأس الأخضر، بداية من الساعة السابعة ونصف مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيتم بث المواجهة، عبر قناتي التليفزيون العمومي الأولى والسادسة.

وفي حال تأهل زملاء القائد بركوس، فسيواجهون في النهائي، الفائز من مواجهة مصر و تونس

وللإشارة، ضمن الخُضر لكرة اليد تأهلهم لكأس العالم 2025 بالدانمارك، كرواتيا والنرويج، وفي حال التتويج باللقب سيتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024.