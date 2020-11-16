الخضر لمواصلة مشوارهم المثالي في زيمبابوي

سيكون الخضر، بعد ظهيرة اليوم الإثنين، على موعد مع مُلاقاة زيمبابوي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للكان 2021.

وسيعمل أشبال جمال بلماضي، أولا على تحقيق الفوز أو التعادل لضمان تأهلهم للطبعة القادمة من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسيبحثون، في نفس الوقت، على تأكيد فورتهم العالية من خلال الوصول لمُباراتهم رقم 22 على التوالي دون هزيمة.

ولن تكون مهمة أبطال إفريقيا، سهلة في هراري، خاصة وأن الأرضية هناك ليست بالجيدة، كما أن درجة الحرارة مُرتفعة.

وأكد جمال بلماضي، خلال آخر ظهور إعلامي له، على ضرورة التأقلم مع المُشكلين السالف ذكرهما، وإستهداف الفوز كالعادة.