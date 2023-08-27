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الرياضة

الخضر مرتقبون بالسنغال قبل 24 ساعة من ودية “أسود التيرانغا”

بقلم محمد.ل
الخضر مرتقبون بالسنغال قبل 24 ساعة من ودية “أسود التيرانغا”
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أكد المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” صالح باي عبود، بأن الخضر، سيحلون بالسنغال قبل 24 ساعة من الودية المرتقبة أمام المنتخب المحلي.

وقال عبود، في تصريح لإذاعة عنابة اليوم الأحد، إن التشكيلة الوطنية، ستعود إلى سيدي موسى بعد لقاء تنزانيا المرتقب يوم الـ 7 سبتمبر المقبل، لمواصلة التحضيرات لودية السنغال.

وأضاف: “سفرية المنتخب إلى السنغال مبرمجة يوم 11 سبتمبر عبر طائرة خاصة، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي في الـ 12 من ذات الشهر، عند الساعة 20:00 بالتوقيت الجزائري، وستكون للمنتخب حصة تدريبية بالملعب الرئيسي ليلة المباراة”.

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