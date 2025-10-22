“الخضر” مرشحون لجائزة منتخب السنة في إفريقيا

رشّح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” المنتخب الوطني الجزائري، للتتويج بجائزة الأفضل في سنة 2025.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة القارية، على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، قائمة من 10 منتخبات ستتنافس على جائزة الأفضل.

وسينافس “الخضر” كل من الرأس الأخضر، المتأهل لأول مرة في تاريخه إلى المونديال، رفقة منتخبات تونس ومصر وكوت ديفوار والسنغال.

كما ضمّت القائمة، منتخبات غانا وجنوب إفريقيا، إلى جانب المغرب، وأيضا منتخب المغرب لفئة أقل من 20 سنة، والمتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم على حساب الأرجنتين.