الخضر مرشّحون بقوة لتجاوز الدور الأول من “الكان”

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستجرى بالمغرب، عن وقوع الخضر في مواجهة منتخبات في المتناول، تتمثل في بوركينافاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وبخلاف المجموعة الثانية الصعبة التي تضم مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي. يبدو أن الحظ حالف كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لتحقيق انطلاقة قوية والفوز أمام منتخبات السودان وغينيا الاستوائية، باستثناء منتخب بوركينافاسو الذي قد يكون حجرة عثرة في طريق محاربي الصحراء.

ويملك بيتكوفيتش أرمادة من اللاعبين الجيدين، المحترفين في مختلف البطولات الأوروبية، وحتى أكبر الأندية العربية. على غرار بن ناصر، محرز، حاج موسى، بلايلي، بن رحمة، وآيت نوري.

في حين يملك منتخب بوركينافاسو لاعبا وحيدا يمكنه صنع المفاجأة إيدموند تابسوبا الذي ينشط في نادي باير ليفركوزن الألماني. وبدرجة أقل، دامبو واتارا الذي ينشط في نادي برونموث الإنجليزي.

في حين يملك منتخب السودان لاعبين أغلبهم ينشطون في البطولة المحلية السودانية، باستثناء محمد مأمون عيسى الناشط في نادي ميلتون كينز دونز، من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشمبيونشيب).

كما يملك منتخب غينيا الاستوائية نجما وحيدا، يتمثل في اللاعب إيفان سلفادور الذي يحمل ألوان نادي ليغنييستا البولوني. وهو الذي سبق له حمل قميص نادي سيلتا فيغو الاسباني.

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