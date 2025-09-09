“الخضر” من دون هزيمة خارج الديار منذ 7 سنوات

بصم المنتخب الوطني الجزائري، على رقم مميز، في المباريات التصفوية المؤهلة إلى كأسي إفريقيا والعالم على حد سواء، خارج الديار.

ولم ينهزم “الخضر” خارج أرض الوطن، في اللقاءات التصفوية منذ 7 سنوات كاملة. حسبما جاء في موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات.

وحسب ذات المصدر، وصل “محاربو الصحراء” بتعادلهم أمس الاثنين. أمام غينيا إلى المباراة التصفوية رقم 18 من دون هزيمة، منذ شهر نوفمبر 2018.

ومن أصل 18 مباراة تصفوية خارج الديار، حقق المنتخب الوطني الفوز في 13 مناسبة، مقابل عودته بالتعادل في 5 لقاءات أخرى.