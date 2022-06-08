الخضر مُتفوقون في الشوط الأول أمام تنزانيا

انتهى الشوط الأول من لقاء المُنتخب الوطني الجزائري أمام تنزانيا بتفوق الخضر بهدف دون رد.

والذي يدخل لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ولم يستطع زملاء القائد، إسلام سليماني، هز شباك المُنتخب المُضيف في اللقاء الجاري بملعب، بنجامين مكابا الوطني، بدار السلام إلى غاية الدقيقة 45+2 عن طريق رأسية، رامي بن سبعيني.

كما عرفت المرحلة الأولى تغييرا اضطراريا في صفوف الخضر بخروج سفيان بن دبكة بداعي الإصابة ودخول، آدم زرقان.