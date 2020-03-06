الخضر مُهددون بفقدان أبرز أسلحتهم أمام زيمبابوي!

سيكون الخضر مُهددين بفقدان واحد من أبرز أسلحتهم، متمثلين في أنصارهم، أمام زيمبابوي نهاية مارس الجاري، في تصفيات الكان 2021.

ويتخوف الجميع، من حدوث جماهيري ضعيف في ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر”، خاصة مع إنتشار فيروس كورونا في ولاية البليدة مؤخرا.

ويأمل المُتابعون، أن تتطور الأمور بشكل إيجابي في الأسابيع القليلة القادمة، تفاديا للمغامرة بصحة الجماهير واللاعبين، خلال هذا الموعد الهام.

ويضغط الإعلام في دولة زيمبابوي، على إتحاد الكرة في بلده، من أجل المُطالبة بتحويل المُباراة أمام الأفناك خارج أرض الجزائر.