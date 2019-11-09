الخضر مُهددون بفقدان نجمهم الصاعد أمام زامبيا وبوتسوانا

يتجه الخضر لإفتقاد خدمات نجمهم الصاعد سعيد بن رحمة، خلال التربص الذي يسبق مواجهة كل من زامبيا وبوتسوانا على التوالي.

وتعرض الجناح الطائر لإصابة، على مُستوى الفخذ، أجبرته على الغياب عن صفوف ناديه برينتفورد، دون سابق إنذار.

وخلت قائمة “ذا بيز”، إسم صاحب المُراوغات السحرية، عشية اليوم السبت خلال مُلاقاة ويغن، في جولة الأسبوع من “الشامبين شيب”.

وسيخضع لاعب نيس الأسبق، لفحوصات دقيقة، قبل تقرير مصيره، وهو الذي تحصل على إستدعاء أولي من طرف جمال بلماضي.

وكان إبن عين تموشنت، قد عاد مؤخرا فقط لصفوف الأفناك، بعد أن ضيع فُرصة المُشاركة في الكان بسبب إصابة خطيرة.