“الخضر” والكونغو الديمقراطية إلى الشوطين الإضافيين

انتهى الوقت الأصلي من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكونغولي بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب الرباط.

لحساب الدور ثمن النهائي من منافسة كأس إفريقيا للأمم 2025، ليحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافي من أجل حسم بطاقة التأهل.

وشهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة وحذرًا واضحًا من الجانبين، إذ انحصر اللعب في وسط الميدان مع غياب الفرص الخطيرة. باستثناء بعض المحاولات المتفرقة من عناصر المنتخب الوطني التي اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم من الكونغوليين، لينتهي النصف الأول دون جديد على مستوى النتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عرف أداء “الخضر” انتعاشًا نسبيًا في النسق، خاصة بعد التغييرات التي قام بها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بحثًا عن الحلول الهجومية. بإقحام عبدلي مكان بن ناصر في الدقيقة 49 اضطراريا بسبب إصابة لاعب دينامو زغرب.

ثم أشرك حاج موسى بدل محرز على الجناح الأيمن في الدقيقة 70، في محاولة لإضفاء السرعة والاختراق على الرواق الأيمن.

ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، حيث قام بيتكوفيتش بتعديل خط الدفاع بإقحام بلعيد مكان آيت نوري. قبل أن يعزز الخط الأمامي بدخول المهاجم بغداد بونجاح بدل الشاب إبراهيم مازة، أملاً في فك شفرة الدفاع الكونغولي.

ورغم السيطرة النسبية للمنتخب الجزائري في بعض فترات الشوط الثاني، إلا أن النجاعة الهجومية غابت، في ظل صلابة دفاع الخصم وتألق حارس مرماه، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين لحسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي.