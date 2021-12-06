الخضر وبن بارة ينالون الفضة في البطولة الإفريقية للكاراتي

حقق المنتخب الوطني للكاراتي الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للكاراتي دو، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

كما شهدت البطولة، تألق فؤاد بن بارة، الذي نال الفضة في وزن -67 كلغ، بعد حصده لنفس المعدن في منافسة الفرق.

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