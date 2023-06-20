الخضر وجها لوجه مع نسور قرطاج

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، نظيره التونسي ودياً، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 20.00 مساءً.

ويعوّل الناخب الوطني جمال بلماضي، إقحام التشكيلة الأساسية ضد المنتخب التونسي، من خلال إقحام الركائز في صورة رياض محرز، ونبيل بن طالب.

كما ستكون الفرصة مواتية لمتوسط الميدان السعيد بن رحمة، على تأكيد تألقه، وقدرته على تعويض يوسف بلايلي.

و من الممكن، أن يقحم الناخب بلماضي، الوافد الجديد عبداللي حيماد، أساسيا في المواجهة، بعد أن أبان على مستويات جيدة ضد أوغندا.

وأهم مايميز هذه المواجهة، هو عودة المنتخب الوطني للإستقبال في ملعب عنابة لأول مرة منذ 12 سنة، حيث تعود آخر مواجهة هناك في 2012، ضد المغرب.

وسيكون المنتخب الوطني في مهمة تأكيد صحوته الأخيرة، بعد الفوز في خمس مواجهات من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023، في انتظار المواجهة الأخيرة ضد تنرانيا بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.