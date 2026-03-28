الخضر يباشرون التحضيرات لموقعة الأوروغواي في أجواء مثالية

باشر المنتخب الوطني الأول، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة منتخب الأوروغواي الودية، وذلك بمركز تدريبات نادي يوفنتوس بمدينة فينوفو في تورينو.

بعد الفوز العريض الذي حققه أمام منتخب غواتيمالا بسباعية نظيفة، أمس الجمعة.

وشهدت الحصة التدريبية أجواء إيجابية داخل المجموعة، حيث جرت التحضيرات بتعداد مكتمل، ما يعكس جاهزية كبيرة لعناصر “الخضر” لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

وعلى هامش هذه التحضيرات، جمع لقاء ودي بين الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ومدرب نادي يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي.

ويأمل “الخضر” في تأكيد جاهزيتهم خلال مواجهة الأوروغواي المرتقبة هذا الثلاثاء، في اختبار ودي قوي قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الأوروغواياني، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، هذا الثلاثاء، على الساعة 20:30.