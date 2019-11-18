الخضر يبحثون عن ثاني انتصار في تصفيات “الكان”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الإثنين إلى ملعب “ناسيونال ستاديوم”، أين يحل المنتخب الوطني ضيفا على منتخب “بوتسوانا”.

الخضر في ثاني خرجة لهم في تصفيات “كان 2021” يريدون تحقيق الانتصار الثاني بعد فوزهم في الجولة الأولى أمام “زامبيا”.

كما أن رفقاء “مبولحي” يصرون على إنهاء عام 2019 “التاريخي” بأحلى انتصار والعودة للديار بالنقاط الثلاث.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب منقوصا من خدمات قائد الخضر “رياض محرز”، الذي غادر تربص المنتخب لأسباب عائلية.

في نفس السياق، أكد “عادل عمروش” مدرب “بوتسوانا” أن المباراة ستكون صعبة ويريد الفوز على الخضر الذي يعتبر منتخب “عالمي”.