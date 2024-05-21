الخضر يبلغون ربع نهائي “كان” مبتوري الأطراف

حقق المنتخب الوطني لذوي التحدي والههم من فئة المبتورين، تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لذات الفئة، والجارية وقائعها بمصر، ما بين الـ 18 والـ 27 ماي الجاري.

وفاز الخضر لـ”مبتوري الأطراف” اليوم الثلاثاء. بثلاثية لهدفين، في لقاء مُثير أمام منتخب غامبيا. بهدف قاتل، سجله اللاعب مصطفى في الوقت الإضافي.

وبذلك، تأهل المنتخب الوطني، إلى ربع النهائي رفقة غانا، عن المجموعة الثالثة. بعدما حققوا الفوز في افتتاح مشاركتهم الأولى من نوعها بفوز على كينيا بنتيجة 1-0. قبل السقوط بنتيجة 5-0 أمام غانا، والفوز المبهر على غامبيا بـ 3-2.