الخضر يبلغون نصف نهائي كأس العرب لأقل من 20 سنة بالفوز على المغرب

بلغ المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة سهرة اليوم الثلاثاء الدور نصف النهائي من مُنافسة كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة المُقامة بمصر بعد الفوز على المُنتخب المغربي.

المواجهة التي تدخل لحساب الدور ربع النهائي من المنافسة جرت بملعب القاهرة الدولي، وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة، ليحتكم المُنتخبان لركلات الترجيح التي انتهت ب4-3 لصالح الخضر.

سجل محمد راديد للمُنتخب المغربي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال29 قبل أن يُعدل سامي ماهور للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة 90+3.

وكان المُنتخب الوطني قد تأهل في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد فوز أمام موريتانيا بهدف دون رد وتعادل ضد النيجر بهدفين لهدفين وخسارة ضد المُنتخب المصري بهدف يتيم دون رد.