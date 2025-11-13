“الخُضر” يتجاوزون زيمبابوي بفوز مقنع بثلاثية مقابل هدف

حقق المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الخميس، فوزًا معنويًا مهمًا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

ضمن استعدادات الخُضر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

قدم أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش شوطًا أوّل مثاليًا من حيث الأداء والنجاعة الهجومية، إذ سيطروا على مجريات اللعب منذ البداية، بفضل الضغط العالي والتحركات السريعة على الأطراف.

افتتح القناص بغداد بونجاح باب التسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة متقنة من عمورة، ليمنح الخُضر التقدم مبكرًا. وفي الدقيقة 41 تبادل الثنائي الأدوار، فصنع بونجاح الهدف الثاني لعمورة الذي راوغ الدفاع ببراعة وسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أضاف الظهير الأيسر جوان حجام الهدف الثالث بتسديدة على الطائر، لينتهي الشوط الأول بتقدّم زملاء بن ناصر بثلاثية نظيفة.

مع بداية المرحلة الثانية، خفّض المنتخب الجزائري من نسق اللعب، ليمنح المدرب بيتكوفيتش الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد قصد تجريبهم في أجواء تنافسية.

فقد أجرى عدة تغييرات: دخول بقرار مكان بونجاح، دورفال عوّض عيت نوري، حاج موسى دخل مكان مازة. زرقان بدل حجام في الدقيقة 62، ثم تيطراوي مكان بن ناصر في الدقيقة 68، وأخيرًا قبال بدل زروقي في الدقيقة 79.

ورغم سيطرة الخُضر على مجريات اللقاء، تمكن منتخب زيمبابوي من تقليص الفارق في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، بعد عرقلة المدافع بلغالي لأحد مهاجمي المنافس داخل منطقة العمليات.

أظهر المنتخب الجزائري انسجامًا واضحًا بين خطوطه، وتنوعًا في الخيارات الهجومية والدفاعية، ما يعكس العمل التكتيكي الذي يقوم به بيتكوفيتش وطاقمه الفني.

ورغم تراجع الإيقاع في الشوط الثاني، إلا أن الفريق حافظ على توازنه الدفاعي ونجح في إنهاء اللقاء بثلاثية مقابل هدف، في نتيجة تمنح الثقة قبل التحديات القادمة.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بداية من الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي.