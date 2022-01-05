الخضر يتجاوزون غانا ويُنذرون الجميع في الكان

انتهت المواجهة الودية التي جرت أمسية اليوم الأربعاء بين المنتخب الوطني الجزائري ومُنتخب غانا بتفوق الخضر.

المواجهة التي جرت بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة انتهت بثلاثية دون رد.

وسجل الجناح الطائر آدم وناس الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال8 بعد مجهود فردي رائع قبل أن يُسجل جوناتان بالخطأ في مرماه الهدف الثاني في الدقيقة ال75، قبل أن يُضيف إسلام سليماني الهدف الثالث في الدقيقة ال79.

وتُعتبر هاته المواجهة التحضيرية الوحيدة للخضر قبل المُشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.