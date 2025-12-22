“الخضر” يتجاوزون مصر في تصنيف “الفيفا” الجديد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف المنتخبات الخاص بشهر ديسمبر الجاري، والذي عرف تقدم المنتخب الجزائري بمركز واحد.

وفي التصنيف الماضي، تواجد “الخضر” في المركز الـ 35 عالميا، وفي التصنيف الصادر بتاريخ الـ 19 ديسمبر الجاري. ارتقى رفقاء رياض محرز، إلى المركز الـ 34 ليتجاوزوا منتخب مصر، الذي خسر بدوره مركزا واحدا.

وحسبما جاء في موقع “الفيفا” كسب المنتخب الوطني، 1.31 نقطة مقارنة بآخر تصنيف، ليصبح في رصيده 1517.68 نقطة، بعدما كان بـ 1516.37 نقطة.

وجاء تقدم رفقاء القائد رياض محرز، بفضل الفوز وديا شهر نوفمبر الفارط، بنتيجة 3-1 أمام زيمبابوي والسعودية بـ 2-0، إلى جانب المشوار المقبول للمنتخب الرديف، في بطولة كأس العرب. التي غادرها من ربع النهائي بضربات الترجيح أمام الإمارات.

وعلى الصعيد العربي، صعد المنتخب الوطني، المقبل هذا الأربعاء. على خوض أولى لقاءاته في كأس أمم إفريقيا، أمام السودان، إلى المركز الـ 3. خلف الذي كسب 3.22 نقطة في تصنيف “الفيفا” الجديد، والسنغال التي حافظت على وصافتها بنفس رصيد نقاط التصنيف السابق.