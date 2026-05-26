“الخضر” يتدربون أمام جماهيرهم قبيل المونديال

سيخوض المنتخب الوطني المتواجد منذ أمس الاثنين في سيدي موسى، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حصة تدريبية بحضور عشاقه، وذلك الأحد المقبل الـ 31 ماي.

وأعلنت “الفاف” في موقعها الالكتروني، عن تنظيم حصة تدريبية مفتوحة لرفقاء المتألق أنيس حاج موسى. الأحد القادم. بداية من الساعة 17:00، على أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بحضور الجماهير.

وتأتي هذه الخطوة، التي تعتبر سابقة بالنسبة للكرة الجزائرية. لاسيما قبل موعد مهم بحجم المونديال، في إطار تقريب المنتخب من أنصاره. وخلق أجواء حماسية بين اللاعبين ودفعهم لتقديم صورة مشرفة عن المنتخب الجزائري.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، الذي يتواجد في المجموعة الـ 10 لـ”المونديال” رفقة الأرجنتين والنمسا والأردن، سيخوض لقاءين وديين قبل المنافسة الرسمية.

الأول أمام هولندا بروتردام، يوم الـ 3 جوان المقبل والثاني يوم الـ 10 من الشهر ذاته أمام بوليفيا. وذلك بمدينة كينساس سيتي الأمريكية.

وسيكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الأحد في ندوة صحفية بـ “نيلسون مانديلا” عن القائمة النهائية المعنية بخوض “المونديال”، بينما يرتقب أن تغادر التشكيلة في اليوم الموالي إلى هولندا، لملاقاة منتخب “الطاحونات” وديا.