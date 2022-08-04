الخضر يتربصون بالرويبة تحضيرا لكأس العرب لأقل من 17 سنة

كشف اليوم الخميس مُدرب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، قائمة تضم 24 لاعبا.

تتواجد في تربص تحضيري انطلق أمس الأربعاء بالرويبة بالجزائر العاصمة وسيمتد إلى غاية العاشر من ذات الشهر.

ويُحضر أشبال رمان للمُشاركة في منافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة المُقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 22 أوت إلى غاية 08 سبتمبر.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة فلسطين، الإمارات وكذا السودان.