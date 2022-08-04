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الرياضة

الخضر يتربصون بالرويبة تحضيرا لكأس العرب لأقل من 17 سنة

بقلم حواز عبد النور
الخضر يتربصون بالرويبة تحضيرا لكأس العرب لأقل من 17 سنة
المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة
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كشف اليوم الخميس مُدرب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، قائمة تضم 24 لاعبا.

تتواجد في تربص تحضيري انطلق أمس الأربعاء بالرويبة بالجزائر العاصمة وسيمتد إلى غاية العاشر من ذات الشهر.

ويُحضر أشبال رمان للمُشاركة في منافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة المُقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 22 أوت إلى غاية 08 سبتمبر.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة فلسطين، الإمارات وكذا السودان.

رابط دائم : https://nhar.tv/LEpNW
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