الخضر يتسببون في مشكل جديد للمغرب وعموتة

يبدو بأن شبح الخضر سيواصل ملاحقة الجيران في المغرب لفترة طويلة، وستكون له عواقب وخيمة على حسين عموتة وأشباله.

وكشف الإعلام المغربي، بأن حسين عموتة سيتعرض للإقالة، بعد الإقصاء المر الذي تذوق طعمه أمام الخضر، في كأس العرب.

ويضاف هذا القرار، لنية الجامعة الملكية المغربية، في إلغاء منتخبها المحلي، بعد صفعة الدوحة.

وإتفقت وسائل الإعلام لدى الجيران، بأن لقجع كان مقتنعا بعودة زملاء بانون باللقب، ولكن بلايلي ومبولحي كان لهما رأي مغاير.

ولم يتجرع المغاربة بعد، الخسارة القاسية التي تعرض لها مُنتخبهم أمام المنتخب الوطني الجزائري.

والدليل على ذلك ما حدث على هامش وصول أسود الأطلس للعاصمة المغربية الرباط أمسية اليوم الإثنين قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الالكترونية المغربية “شوف تيفي” تبرأت من زملاء المهاجم أشرف بن شرقي على المباشر.

حيث وخلال بثها المباشر للحظة وصول المنتخب المغربي عنونت القناة الفيديو بعبارة: ”بعد النكسة التي صدمت المغاربة، طائرة منتخب عموتة تعود الى أرض الوطن”.

ويعتبر هذا العنوان دلالة واضحة على أن المغاربة لم ولن ينسوا الخروج المخزي من منافسة كأس العرب على يد الخضر.

وتسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما في إقصائه من كأس العرب.

وعاش الأشقاء حالة من الصدمة، دفعت مدربهم حسين عموتة للدخول في صراع مباشر مع قائده، بدر بانون، بخصوص سبب الإقصاء.

ورمى المدرب باللوم على لاعبيه مؤكدا بأنهم لم يكونوا مركزين، ليرد عليه اللاعب بعد دقائق مؤكدا بأن الهزيمة كانت فنية.

وتجرع الإعلام لدى الجارة المغربية الإقصاء بصعوبة، بالغة ووجه سهامه على الجميع وفي مقدمتهم الطاقم الفني.

وتحسر موقع “البطولة” الشهير، على السقوط المدوي لأسود الأطلس، مؤكدين بأن التجمعات الطويلة للمحليين ذهب أدراج الرياح.

وأشار ذات المصدر، بأن تربصات أشبال عموتة، لم تجلب أي إنجاز للمغرب، بل تسبب في الضرر للأندية المحلية لا غير.

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