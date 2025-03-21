الخضر يتطلعون للعودة بالزاد الكامل من بوتسوانا في تصفيات المونديال

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، نظيره البوتسواني بملعب “عوبيد إيتاني تشيلوميني” بمدينة فرانسيستاون لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وستلعب المباراة بداية من الـ 14:00 سا بالتوقيت المحلي، وهو نفس التوقيت الذي تدرب فيه المتألق يوسف بلايلي و رفقائه في التربص الذي أقيم بالعاصمة غابورون، قصد التعود على المناخ.

ويتواجد اللاعبون في جاهزية كبيرة، التي أبانوا عليها خلال التحضيرات، حيث سيكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش أمام مهمة سهلة في اختيار تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها في لقاء اليوم.

و لا يعاني محاربو الصحراء من مشكل الإصابات، باستثناء المدافع محمد فارسي المهدد بالغياب عن المواجهة، وهو الذي تدرب أمس بشكل إنفرادي.

و من المرتقب، أن يلعب المنتخب الوطني باللون الأبيض، في حين سيرتدي المنتخب المستضيف التبان الأزرق.