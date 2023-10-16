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الرياضة

الخضر يتعادلون أمام الفراعنة وديا بطعم الخسارة

بقلم عزيز طالبي
الخضر يتعادلون أمام الفراعنة وديا بطعم الخسارة
الخضر
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تعادل الخضر أمام منتخب مصر بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم بملعب “هزاع بن زايد”  في الإمارات وسط حضور جماهيري كبير جدا من الجاليتين.

كما عرفت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين بحكم القوة و نفس المستوى الذان يمتلكانه، والتي لعبت بطابع رسمي، في مباراة أقل ما يقال أنها كانت رائعة على طول الخط.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد هاني،  بعد تدخل العنيف أمام المدافع توبة، وواقعة بين بلماضي و بن رحمة لا تحدث كثيرا في الملاعب.

و أنقذ المهاجم اسلام سليماني رأس بلماضي من خسارة قاسية أمام 10 لاعبين، ليؤكد سليماني قوته و خبرته في مثل هذه المباريات الكبيرة ذات الطابع المغاربي.

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