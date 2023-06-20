الخضر يتعادلون أمام تونس وديا في داربي الأشقاء

تعادل المنتخب الوطني الجزائري بهدف مقابل هدف أمام الضيف منتخب تونس بملعب 19 ماي بعنابة في المباراة التي كانت مثيرة وقوية بين الجانبين.

وعرفت المباراة تواجد جمهور غفير من الجانب الجزائري خاصة من أبناء مدينة عنابة.

كما شهدت المباراة تكافئ كبير في الفرص بين الجانبين، وهي التي عرفت تواجد حسام عوار لثاني مرة في الميدان بقميص المنتخب الوطني.

وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف، الذي سجّله من الجانب الجزائري رياض محرز عن طريق ضربة جزاء.

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