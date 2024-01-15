الخضر يتعادلون أمام أنغولا في أولى مباريات الكان

حقق المنتخب الوطني تعادلا مخيبا أمام منتخب أنغولا بملعب “السلام” في بواكي الإيفوارية ضمن منافسة كأس إفريقيا 2023.

وسجل الهدف الوحيد لفريق المنتخب الوطني المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول،في حين سجل الهدف الوحيد من قبل مابولولو في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

كما عرفت المباراة منح الحكم الرئيسي لمباراة المنتخب الوطني أمام الأنغولي أربع بطاقات صفراء لكل من بن سبعيني وبن طالب وعطال وزروقي.

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