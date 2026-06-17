الخضر يتعثّرون أمام الأرجنتين بثلاثية ميسي في المونديال

تكبد المنتخب الوطني الجزائري هزيمة ثقيلة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي، لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وفرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نجماً للمواجهة بعدما أمضى ثلاثية كاملة، سجلها في الدقائق 17 و60 و76، مؤكداً تفوق منتخب “التانغو” الذي بسط سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.

ورغم أن “الخضر” قدموا شوطاً أول مقبولاً ووقفوا الند للند أمام بطل العالم لفترات من المباراة، إلا أن التراجع البدني والتنظيمي في المرحلة الثانية سمح للأرجنتينيين بتوسيع الفارق وحسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

وتبقى آمال المنتخب الوطني قائمة في سباق التأهل إلى الدور المقبل، غير أن أشبال الناخب الوطني سيكونون مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة أمام منتخب الأردن، المقررة يوم الثلاثاء القادم، من أجل الإبقاء على حظوظهم في المنافسة.