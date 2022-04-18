الخضر يتعرفون اليوم على منافسيهم في تصفيات كان كوت ديفوار

تُجرى اليوم الثلاثاء قرعة منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 المُقررة بكوت ديفوار.

كما سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري على المنتخبات التي ستنافسه للوصول إلى المحفل القاري.

وسيتواجد الخضر في المستوى الأول خلال القرعة رفقة السنغال والمغرب ونيجيريا.

إضافة إلى مصر وتونس والكاميرون ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطية.

كما يشارك في التصفيات 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة كل منها تضم 4 فرق، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى “الكان” مباشرة.

في حين تُجرى القرعة في الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش في استديوهات Super Sport في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.