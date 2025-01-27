“الخضر” يتعرفون اليوم على منافسيهم في “كان” 2025

يرتقب أن يتعرف المنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، على منافسيه في الطبعة الـ 35 من منافسة كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026.

وستقام قرعة الـ”كان” بمسرح محمد الخامس، بمدينة الرباط المغربية، بداية من الساعة الـ 19:00 بتوقيت الجزائر.

وينتظر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التعرف على منافسي “الخضر” في المحفل القاري. على أمل البصم على مشاركة مميزة في “كان” المغرب، وإهداء الجزائر ثالث الألقاب بعد تتويجي 1990 و2019.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس إفريقيا إلى 6 مجموعات. تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة. بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، إلى دور الـ 16.

ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الأول، رفقة كل من مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا وكوت ديفوار.

بينما يضم التصنيف الثاني، الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب إفريقيا، والكونغو الديموقراطية، وبوركينافاسو.

فيما يتشكل التصنيف الثالث من الغابون، وأنغولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الاستوائية، والبنين.

في حين يضم التصنيف الرابع، منتخبات موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، وبوتسوانا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور