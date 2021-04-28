الخضر يتعرفون على برنامجهم في كأس العرب

كشف لجنة تنظيم بطولة كأس العرب للمنتخبات، برنامج مباريات هذه المنافسة، أين تعرف المنتخب الوطني على برنامجهم.

ونقل الموقع الرسمي للفاف، البرنامج الكامل للخضر في هذه المنافسة، والتي سيباشرونها في الفاتح من ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مواجهة ليبيا، والسودان.

وسيخوض أشبال المدرب مجيد بوقرة، ثاني مباراة لهم، سوم 4 ديسمبر، على الساعة السادسة مساء، في مواجهة الفائز من مباراة منتخب لبنان، وجيبوتي.

وسيكون الصدام القوي للمنتخب الوطني، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، أين سيواجه منتخب مصر، يوم 7 ديسمبر، على التاسعة ليلا.

يذكر أن المنتخب الوطني، يتواجد ضمن المجموعة الرابعة لهذه البطولة العربية، إلى جانب منتخب مصر، والفائز من مبارتي (لبنان – جيبوتي)، (ليبيا- السودان).