“الخضر” يتعرفون على منافسهم في طريق الـ “شان”

تعرّف المنتخب الوطني المحلي، على منافسه في الدور التصفوي الثاني والأخير، المؤهل إلى بطولة كأس إفريقيا للمحليين 2024 المؤجلة إلى 2025.

وسيلاقي “الخضر” في مباراة السد، منتخب غامبيا، على أمل خطف تأشيرة التأهل تحسبا للدورة المرتقبة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت القادم، بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ونجح منتخب غامبيا، في بلوغ الدور التصفوي الأخير، على حساب الغابون. بضربات الترجيح بواقع (5-3) بعدما انتهت مواجهتي الذهاب والإياب على وقع التعادل السلبي.

وسيخوض أشبال مجيد بوقرة، مباراة الذهاب بمدينة بانجول الغامبية. يوم الـ 3 ماي القادم، بينما ستلعب مباراة العودة، يوم الـ 10 من نفس الشهر بالجزائر.

للإشارة فإن “الخضر” وفي حال تأهلهم إلى المحفل القاري. سيتواجدون في المجموعة الـ 3، رفقة كل من من أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الآخر المتأهل من لقاءات السد الثانية.