الخضر يتعرفون على منافسيهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تعرف المنتخب الوطني، اليوم الخميس، على منافسيه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة بـ(كندل، أمريكا، والمكسيك).

ووضعت قرعة هذه التصفيات، والتي جرت اليوم الخميس، بكوت ديفوار، وضعت المنتخب الوطني، على رأس المجموعة السابعة.

كما أسفرت نتائج هذه القرعة، عن خمس منتخبات تنافس الخضر ضمن هذه المجموعة، ويتعلق الأمر بكل من: غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، والصومال.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة لأفضل صاحب مركز ثاني من بين كل المجموعات.

ولأول مرة في التاريخ، ستكون عشرة منتخبات افريقية مرشحة للمشاركة في الطبعة المقبلة لكأس العالم 2026، المقرر اجراؤها في (كندا، أمريكا، والمكسيك).