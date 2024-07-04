الخضر يتعرفون على منافسيهم في تصفيات “كان” 2025

تعرف المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الخميس، عن منافسيه في إطار منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأسفرت القرعة التي أجراها الإتحاد الإفريقي، بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا (ستوديوهات سوبر سبور)، عن وقوع الخضر في المجموعة الخامسة، رفقة كل من منتخبات: غينيا الإستوائية، طوغو، و ليبيريا.

وللإشارة، ستجرى تصفيات “كان” 2025، بمشاركة 48 منتخبا، جرى تقسيمهم إلى 12 مجموعة مكونة من أربع منتخبات، سيتأهل من خلالها 24 منتخبا للنهائيات، المتصدر والوصيف عن كل مجموعة. كما ستنطلق هذه التصفيات بداية من شهر سبتمبر المقبل.

فيما جرى تحديد موعد إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، في تاريخ الـ21 ديسمبر 2025، والمباراة النهائية ستلعب بتاريخ 18 جانفي 2026.