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الرياضة

الخضر يتعرفون على منافسيهم في كأس إفريقيا 2025

بقلم عزيز طالبي
الخضر يتعرفون على منافسيهم في كأس إفريقيا 2025
كأس افريقيا
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تعرف المنتخب الوطني الجزائري على منافسيه في كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك خلال القرعة التي سحبت، مساء اليوم الاثنين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة ، إلى جانب كل من بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.

وجاءت نتائج القرعة كاملةً على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.
المجموعة الرابعة :السنغال، الكونغو الديمقراطية، البنين، بوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزار، بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026 بمشاركة 24 منتخباً.

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