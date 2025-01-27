الخضر يتعرفون على منافسيهم في كأس إفريقيا 2025

تعرف المنتخب الوطني الجزائري على منافسيه في كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك خلال القرعة التي سحبت، مساء اليوم الاثنين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة ، إلى جانب كل من بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.

وجاءت نتائج القرعة كاملةً على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة :السنغال، الكونغو الديمقراطية، البنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزار، بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026 بمشاركة 24 منتخباً.

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