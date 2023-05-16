الخضر يتعرفون على منافسيهم في كأس العرب داخل الصالة

أسفرت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم داخل الصالة 2023، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن وقوع المنتخب الجزائري، في المجموعة الأولى.

وستجري البطولة العربية لكرة القدم للصالات، بالسعودية ما بين الـ 6 إلى الـ 16 جوان المقبل.

ووقع الخضر. في المجموعة الأولى إلى جانب كل من البلد المضيف (السعودية). وليبيا بطل نسختي 2007 و2008 والسودان.

ويشارك في البطولة العربية للصالات 12 منتخبا وهي الجزائر والسعودية وليبيا والسودان والمغرب والكويت والعراق ومصر وفلسطين وجزر القمر ولبنان وموريتانيا.