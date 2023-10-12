الخضر يتعرفون على منافسيهم في كان كوت ديفوار

كشف قرعة نهائيات كأس أمم افريقيا عن تواجد الجزائر في مجموعة الرابعة التي ضمت كل من بوركينافاسو و انغولا و موريتانيا.

وجرت قرعة “كان” كوت ديفوار بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، التي حضرها ممثلي 24 دولة إفريقية من المتأهلين لـ “الكان” على غرار رئيس الفاف وليد صادي.

وعرفت القرعة تواجد عدد من النجوم أبرزهم ديدي دروغبا و أشرف حكيمي الى جانب ساديو ماني و أوبي ميكال.

كما اعتبرت مجموعة الموت التي ضمت كل من كوت ديفوار و نيجيريا و غينيا الاستوائية و غينيا بيساو.

كما تواجد منتخب تونس في مجموعة تضم كل من مالي و جنوب افريقيا إلى جانب ناميبيا.

في حين يتواجد منتخب المغرب في مجموعة سهلة ضمت كل من الكونغو الديمقراطية وزامبيا و تنزانيا.

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