الخضر يتعرّفون على منافسهم في نصف نهائي الشان

تمكن منتخب النيجر من الفوز أمام منتخب غانا بثنائية مقابل صفر في ربع نهائي الشان الذي جرى اليوم. بملعب ميلود هدفي بوهران.

وبهذا تعرّف الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه على منافسهم في نصف نهائي الشان، وهو المنتخب النيجري الذي قدّم مباراة قوية جدا، أمام البلاكستارز.

وكانت أهداف النيجر قد سجّلها كل من كل من اللاعب سييني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول. في حين سجّل الهدف الثاني المتألق هاني كوي في الدقيقة 49.

و ستلعب المباراة، بين المنتخب الوطني و نظيره النيجري الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

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