الخضر يتغلبون بسداسية كاملة على مُنتخب النيجر

فاز سهرة اليوم الجمعة المُنتخب الوطني الجزائري على مُنتخب النيجر بسداسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

وتداول على تسجيل سداسية الخضر رياض محرز في الدقيقتين ال27 وال60 من ركلة جزاء وإسلام سليماني في الدقيقتين ال76 وال88 بينما وقع سفيان فيغولي هدف في الدقيقة ال47 وزاكاري سوليمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال70.

ووقع دانيال سوسان الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة ال50.