الخضر يتقدمون بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للفيفا

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم، في تحسين مركزه ضمن التصنيف الشهري للفياف والذي تم الكشف عنه اليوم الخميس.

وحسب الموقع الرسمي للفيفا، تواجد الخضر في المركز الـ30 عالميا، متقدمين بثلاثة مراكز عن التصنيف الشهري الفارط.

وعلى المستوى الإفريقي، احتل المنتخب الوطني المركز الثالث، والثاني عربيا، بعد كل من منتخبي السنغال صاحب المركز الـ22، ومنتخب تونس في المركز الـ28.

وعادت الصدارة في هذا التصنيف الجديد لمنتخب بلجيكا، متبوعا بكل من منتخبي البرازيل، وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.