“الخضر” يتقدمون بــ “ثلاثية” على البحرين في شوط أول مثير

أنهى المنتخب الرديف الشوط الأول أمام نظيره البحريني، في الجولة الثانية من بطولة كاس العرب بتفوق مستحق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وشهدت مباراة “الخضر” والبحرين الجارية وقائعها بملعب خليفة الدولي بقطر، مجريات مثيرة، بعدما تمكن المنافس من افتتاح باب التهديف بعد مرور 9 دقائق فقط، قبل أن يقرر حكم اللقاء، إلغاؤه بسبب التسلل بعد العودة إلى تقنية “الفار”.

ونجح أشبال المدرب مجيد بوقرة، في تأكيد سيطرتهم على الشوط الأول، بتسجيل الهدف الأول عن طريق رضوان بركان، بعد عمل رائع من الظهير الأيمن يوسف عطال الذي استلم كرة طويلة من فيكتور لكحل، توغل وقدم تمريرة حاسمة لمهاجم الوكرة، معلنا عن افتتاح باب النتيجة في الدقيقة 24.

ولم تدم فرحة لاعبي المنتخب الوطني، سوى 3 دقائق فقط بعدما تمكن المنتخب البحيريني من تعديل الكفة عن طريق عبد الجبار، لكن رد “الخضر” لم يتأخر كذلك،بعدما قاد عطال في د30 هجمة سريعة، ومرر الكرة لرضوان بركان الذي قدم الكرة على طبق من ذهب لبولبينة، الذي سجّل الهدف الثاني.

وقبل نهاية المرحلة الأولى بلحظات، تمكن بركان الذي كان أفضل لاعب في المرحلة الأولى، من الحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع (90 +3)، من الحصول على ركلة جزاء ترجمها ياسين بن زية لهدف ثالث، معلنا عن نهاية الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسيكون أشبال بوقرة مطالبين بالفوز ولا غير من أجل إنعاش حظوظهم في بلوغ الدور الثاني لكأس العرب، بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى أمام السودان.