الخضر يتقدمون بهدف نظيف في الشوط الأول أمام أنغولا

أحرز المنتخب الوطني تقدما أمام منتخب أنغولا بهدف مقابل صفر من إمضاء المهاجم بغاد بونجاح في الدقيقة 18 الشوط الأول.

وعرف الشوط الأول، تألق لافت للانتباه من قبل المهاجم يوسف بلايلي و بغداد بونجاح الذي سجل هدفا جميلا بمقصية رائعة لكنه لم يحتسب الهداف بداعي التسلل.

كما شهد الشوط الأول منح الحكم الرئيسي، المدافع رامي بن سبعيني بطاقة صفراء في الدقيقة 34 بعد تدخل خشن على مهاجم الخضم.

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