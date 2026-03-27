الخضر يتقدّمون بثلاثية على غواتيمالا في الشوط الأوّل

أنهى المنتخب الوطني، بقيادة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، الشوط الأول مباراته الودية بتقدّم بثلاثية نظيفة أمام منتخب غواتيمالا، في اللقاء الذي يجري بملعب “لويجي فيراريس” بإيطاليا.

وسجّل أهداف “الخضر” كلّ من محمد أمين غويري في الدقيقة 18، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق ضربة جزاء، فيما اختتم المدافع أشرف عبادة الثلاثية في الدقيقة 45+1.

وشهدت المباراة خلال شوطها الأول، تألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني، وفي مقدمتهم غويري الذي كان وراء حصول “الخضر” على ركلة الجزاء، إلى جانب الأداء الجماعي المميز الذي قدّمته التشكيلة الوطنية طوال فترات الشوط الأول.