الخضر يتلقون ضربة موجعة قبل انطلاق كأس إفريقيا

تلقى المسؤولون عن الخضر و الناخب الوطني جمال بلماضي أصداء غير سارة بالنسبة لنجم المنتخب الوطني حسام عوار.

وكشف الإعلام الإيطالي في مقدمته موقع “فوتبال إيطاليا”، اليوم السبت. أن الدولي الجزائري حسام عوار سيغيب بنسبة كبيرة من 4 إلى 5 أسابيع، بسبب الإصابة التي تلقاها رفقة نادي روما الإيطالي.

وكان حسام عوار قد أصيب مع “الذئاب” أمام شيريف بالدوري الأوروبي. قبل أن يخضع للفحوصات التي اتضحت أنه يعاني من إصابة بالعضلة المقربة للركبة.

ويبدو أن الغياب المقبل لحسام، سيؤثر على تواجده في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي. بنسبة كبيرة، سيما وأن عودته ستكون متأخرة، عن التربص الذي سينطلق في جانفي القادم.

كما سيكون غياب خريج أكاديمية عوار المتوقع بمثابة الضربة الموجعة، بالنسبة للكتيبة الوطنية التي تبحث عن إعادة سيناريو 2019.

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