الخضر يجتازون فحص كورونا بنجاح تحسبا لمواجهة تونس

أظهرت فحوصات الكشف عن كورونا التي أجراها المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، عدم وجود أي إصابات وسط تعداد الخضر.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن اجتياز أشبال الناخب الوطني بن سماعين فحوصات كورونا بنجاح.

وأراحت هذه النتائج، مسؤولي البعثة الجزائرية، وبالخصوص الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، الذي ستكون كل الخيارات متاحة أمامه.

ويأتي هذا تحسبا للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، غدا الثلاثاء، بنظيره التونسي، ضمن افتتاح دورة “لوناف”، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.