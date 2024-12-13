الخضر يجددون العهد مع ملعب “حسين آيت أحمد”

خلُص اجتماع المكتب الفيدرالي خلال اجتماع يوم أمس الخميس، في جلسة عادية بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على استمرار استقبال المنتخب الوطني بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. في المقابلتين المقبلتين داخل الديار.

وذلك بعد النجاح الباهر الذي شهدته آخر مواجهة للخضر، بملعب تيزي وزو أمام منتخب ليبيريا. في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيريه بوتسوانا والموزمبيق بتاريخ الـ17 والـ25 مارس المقبل، بملعب “حسين آيت أحمد”. في إطار الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026،

كما أكد أعضاء المكتب الفيدرالي حرصهم على دعم المنتخب الوطني معنويا وماديا من أجل تحقيق أهدافه المسطرة.