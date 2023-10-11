الخضر يجرون آخر حصة تدريبية بملعب حملاوي في قسنطينة

أجرى الخضر آخر حصة تدريبية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بقيادة الناخب لوطني جمال بلماضي استعدادا لمواجهة الغد أمام الرأس الأخضر.

وجرت الحصة التدريبية وسط أجواء جيدة و معنويات مرتفعة، في الملعب الذي سيحتضن أول مباراة للكتيبة الوطنية منذ 2017 في عهد الناخب الأسبق رابح ماجر.

وستتحدد مشاركة المهاجم إسلام سليماني، اليوم خلال التدريبية في حالة جاهزيته التامة، و هو الذي التحق مؤخرا عن التدريبات، بعد رحلة شاقة من البرازيل إلى فرنسا إلى الجزائر.

كما لم يتحدّد مشاركه سليماني أو أمين غويري أساسيا في مباراة الغد تحت أنظار الأنصار المتواجدين في قسنطينة.

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