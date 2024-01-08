الخضر يجرون آخر حصة تدريبية في تربص “لومي”

أجرى عصر اليوم الاثنين، المنتخب الوطني، آخر حصة تدريبية له في إطار تربصه المقام بالعاصمة الطوغولية “لومي”، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وحسبما أكده موفد “النهار” إلى لومي، فإن الخضر. تدربوا أمس واليوم الاثنين. بتعداد مكتمل لأول مرة منذ انطلاق التربص يوم الـ 1 جانفي الجاري. بعد التحاق الحارس مصطفى زغبة وتعافي جميع المصابين.

للإشارة فإن رفقاء رياض محرز، سيواجهون، غدا الثلاثاء، منتخب بورندي، في ثاني وآخر محطة تحضيرية، بملعب “كيفي” بداية من الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر، بعد الفوز الجمعة على طوغو وديا.

على أن تغادر التشكيلة الوطنية “لومي” بعد غد الأربعاء. صوب مدينة بواكي الإيفوارية، التي ستحتضن لقاءاتهم في المجموعة الـ 4 للـ “كان” بداية من مواجهة أنغولا يوم الـ 15 جانفي. وبوركينافاسو يوم الـ 20 وموريتانيا يوم الـ 23 للشهر ذاته.